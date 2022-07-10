Москва
Хочу в кофейню
прогуляться, перекусить
Посидеть в кофейне , оценить кофеек, пойти в другую, вообщем изучить несколько точек подряд
От пользователя @Terry
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