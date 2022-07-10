Посидеть в кофейне , оценить кофеек, пойти в другую, вообщем изучить несколько точек подряд

От пользователя @Terry

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