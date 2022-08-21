Москва
Хочу в Калининград
прогуляться, перекусить
Хочу до конца ноября съездить в Калининград на 2-4 дня, кто со мной ?
От пользователя @Milkayka
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