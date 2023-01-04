Москва
Хочу создать беседу в тг
собрать компанию
Беседа в тг, где можно будет пообщаться, когда кому то скучно. Если есть желание пишите ❤️
От пользователя @Tiaa
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