активный отдых

От пользователя @Moskov95

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Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

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