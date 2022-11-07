Москва
Хочу собрать компашку друзей

фото пользователя Ariuannna
собрать компанию

чтобы классно и весело проводить время, ну и конечно для общения в соцсетях, куда можно будет кидать всякую ерунду и тебе ответят
Чтобы собраться спокойно играть в мафию или настолки, собираться на ночёвки и так далее
Чтобы кто-то написал го гулять по ночной Москве и вот вы уже стоите на красной пллщади или вднх
Если интересно я не кусаюсь
Пишите, я постараюсь максимально быстро ответить😎

От пользователя @Ariuannna

19 участников
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