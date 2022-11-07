Москва
Хочу собрать компашку друзей
чтобы классно и весело проводить время, ну и конечно для общения в соцсетях, куда можно будет кидать всякую ерунду и тебе ответят
Чтобы собраться спокойно играть в мафию или настолки, собираться на ночёвки и так далее
Чтобы кто-то написал го гулять по ночной Москве и вот вы уже стоите на красной пллщади или вднх
Если интересно я не кусаюсь
Пишите, я постараюсь максимально быстро ответить😎
От пользователя @Ariuannna
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Женское комьюнити
Сходить пофоткаться, перекусить
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Провести вместе вечер
Привет ищу лучшего друга
Позагорать на пляже Серебряного бора
Проведём весело время ✌️
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Прогуляться
Грустно и одиноко
Погулять , попить кофе
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!