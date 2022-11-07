собрать компанию

чтобы классно и весело проводить время, ну и конечно для общения в соцсетях, куда можно будет кидать всякую ерунду и тебе ответят

Чтобы собраться спокойно играть в мафию или настолки, собираться на ночёвки и так далее

Чтобы кто-то написал го гулять по ночной Москве и вот вы уже стоите на красной пллщади или вднх

Если интересно я не кусаюсь

Пишите, я постараюсь максимально быстро ответить😎