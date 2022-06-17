Москва
Хочу собрать компанию друзей
собрать компанию
Найти тех людей с кем можно было весело провести время, общаться, сходить куда нибудь и выпить кофе и вообще за любой движ 🔥
От пользователя @Ramzi
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