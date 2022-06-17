Найти тех людей с кем можно было весело провести время, общаться, сходить куда нибудь и выпить кофе и вообще за любой движ 🔥

От пользователя @Ramzi

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Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

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