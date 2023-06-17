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Москва
Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

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прогуляться, перекусить

Напишите, добавлю вас в чат:) Только для дружеского общения, что бы разнообразить досуг и найти новых друзей:)

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