Москва
Хочу собрать команду для квиза)
Есть любители квиза?
Или те, кто никогда не играл, но хотел бы собраться дружной компанией, попробовать, заодно познакомиться с новыми людьми?
Присоединяйтесь, все подробности обсудим)
От пользователя @guseynov
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