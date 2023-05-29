Москва
Хочу-сходить в кино.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Idrisio
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!