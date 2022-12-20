прогуляться, перекусить

От пользователя @Myrlika

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Слетать в путешествие

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