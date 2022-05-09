прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexander_1996

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Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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