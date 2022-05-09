Москва
Хочу сходить в кафе)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alexander_1996
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!