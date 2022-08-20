Москва
Хочу прогуляться, возможно сходить на каток, в кино.
прогуляться, перекусить
От пользователя @SAL002
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