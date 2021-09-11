прогуляться, перекусить

От пользователя @Alena9

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Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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