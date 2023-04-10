Погулять, если погода позволит(а не позволит, есть большой зонт). Поболтать, если будет желание, попить пива.

От пользователя @SunLynx

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