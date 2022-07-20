Москва
Хочу прогуляться

фото пользователя Kirill_dvel
прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре Москвы, поболтать, попить кофе 😁

От пользователя @Kirill_dvel

2 участника
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