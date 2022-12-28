прогуляться, перекусить

От пользователя @Elena88

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Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

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