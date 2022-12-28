Москва
Хочу потанцевать, го девочки 😜

фото пользователя Elena88
прогуляться, перекусить

От пользователя @Elena88

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Bebyfox
Москва → Другое

Я хочу просто поговорить, и подружиться

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!