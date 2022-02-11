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От пользователя @Artem_sqc

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Общение и прогулки

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