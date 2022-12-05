Москва
Хочу попить кофе и пообщаться)
прогуляться, перекусить
Съездить за город на турбазу!!!отдых на природе
От пользователя @Al87
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!