Москва
Хочу попить кофе и пообщаться)

прогуляться, перекусить

Съездить за город на турбазу!!!отдых на природе

От пользователя @Al87

4 участника
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