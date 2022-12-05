Съездить за город на турбазу!!!отдых на природе

От пользователя @Al87

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!