пообщаться

Я занимаюсь графическим дизайном и давно хочу перейти в веб дизайн, но у меня совсем нет знакомых в этой сфере

Хотел бы просто пообщаться, узнать твой путь в этой сфере, что помогло, а что было совсем лишним, какие ты бы дал советы себе же и на старте от себя сегодняшнего