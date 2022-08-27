Москва
Хочу пообщаться на тему веб, ux/ui дизайна

фото пользователя Sergeyss
пообщаться

Я занимаюсь графическим дизайном и давно хочу перейти в веб дизайн, но у меня совсем нет знакомых в этой сфере
Хотел бы просто пообщаться, узнать твой путь в этой сфере, что помогло, а что было совсем лишним, какие ты бы дал советы себе же и на старте от себя сегодняшнего

От пользователя @Sergeyss

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