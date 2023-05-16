пообщаться

От пользователя @Olga777

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Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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