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От пользователя @Alina153

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Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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