От пользователя @OlyaOlya

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Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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