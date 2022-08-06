Москва
Хочу погулять в парке горького
прогуляться, перекусить
Ищу себе подруг в Москве, было бы клево встретиться пообщаться. Если кто-то умеет кататься на роликах, то вообще ❤️🔥)
От пользователя @Caroline
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