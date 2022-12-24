Москва
Хочу погулять по красивым местам
прогуляться, перекусить
От пользователя @Via_Dolorosa
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!