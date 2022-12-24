прогуляться, перекусить

От пользователя @Via_Dolorosa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!