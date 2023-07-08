Не была в этом районе, привлекает архитектура) хочется сделать необычные фото

От пользователя @Ksuyh

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