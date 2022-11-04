прогуляться, перекусить

От пользователя @Elena21

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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