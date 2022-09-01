прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera11

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Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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