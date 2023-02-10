Москва
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
пообщаться
От пользователя @Mila007
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Кино , прогулка 😌
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!