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Недавно переехала в Москву ❤️

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Друзей для встреч по выходным

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