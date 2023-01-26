Москва
Хочу общение 👻
другое
От пользователя @Fenicx
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Ищу подружку❤️🩹
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Общение дружба
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
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погулять, сходить куда-нибудь
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покататься на великах)
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Погулять в парке
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Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
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Кого добавить в уютную и адекватную беседу
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Найти подруг 🙂
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Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
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Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
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