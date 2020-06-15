Обсуждать все вокруг, гулять, может даже путешествовать, посещать новые места

От пользователя @Zhenek

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Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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