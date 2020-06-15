Москва
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
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Обсуждать все вокруг, гулять, может даже путешествовать, посещать новые места
От пользователя @Zhenek
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