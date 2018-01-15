Москва
Хочу найти свой смысл жизни
другое
От пользователя @Batar013
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Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
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Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
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Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
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Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
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Да, найти друга
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Я хочу просто поговорить, и подружиться
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