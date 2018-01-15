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От пользователя @Batar013

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Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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