От пользователя @Nafisa

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Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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