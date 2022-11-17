Москва
Хочу найти подружку, с кем можно погулять поболтать
прогуляться, перекусить
От пользователя @Husenovna
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!