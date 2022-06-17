прогуляться, перекусить

От пользователя @AlexandraA

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Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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