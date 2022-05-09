Москва
Хочу найти подружку
прогуляться, перекусить
Год живу в Москве и без подружки( нужна компания, девочка или девочки, с которыми и в клуб пойти и дома чай с тортиком попить😊
От пользователя @Imstassie
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