Год живу в Москве и без подружки( нужна компания, девочка или девочки, с которыми и в клуб пойти и дома чай с тортиком попить😊

От пользователя @Imstassie

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

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