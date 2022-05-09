Москва
Хочу найти подружку

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прогуляться, перекусить

Год живу в Москве и без подружки( нужна компания, девочка или девочки, с которыми и в клуб пойти и дома чай с тортиком попить😊

От пользователя @Imstassie

11 участников
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