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От пользователя @Alenalext

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Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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