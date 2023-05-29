Москва
Хочу найти подругу
пообщаться
От пользователя @Nadya06
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
Проект по Психологи Отношений
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!