Москва
Хочу найти подругу🐁
прогуляться, перекусить
Хочу общаться, иногда выбираться из дома на приличные мероприятия и прогулки🥴
От пользователя @Wwweslliis
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