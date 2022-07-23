Москва
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу подружку, с которой можно было бы как общаться в сети, так и выбираться куда-либо, обсуждать все на свете, делиться своими мыслями, ржать без остановки, ходить на выставки, мастер классы, кафешки, кальянные
От пользователя @Tanya96
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Другие мероприятия в городе Москва
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Пора выбираться на улицу! ☀️
В чем измеряется ваше время?
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Завести новых друзей 🐰
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
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