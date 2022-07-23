Москва
Хочу найти подругу👯‍♀️

фото пользователя Tanya96
другое

Ищу подружку, с которой можно было бы как общаться в сети, так и выбираться куда-либо, обсуждать все на свете, делиться своими мыслями, ржать без остановки, ходить на выставки, мастер классы, кафешки, кальянные

От пользователя @Tanya96

33 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!