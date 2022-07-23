Ищу подружку, с которой можно было бы как общаться в сети, так и выбираться куда-либо, обсуждать все на свете, делиться своими мыслями, ржать без остановки, ходить на выставки, мастер классы, кафешки, кальянные

От пользователя @Tanya96

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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