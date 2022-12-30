Москва
Хочу найти подругу
Хочу найти подругу с которой можно погулять,потрещать по душам,с которой можно многое обсудить не боясь осуждения. Обожаю медитации,женские круги,очень люблю гулять по городу. По профессии медицинский работник. Не хватает женской дружбы,лучшей подруги. Могу поддержать любую тему разговора.
От пользователя @Polly
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