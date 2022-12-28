Москва
Хочу найти подругу

фото пользователя Nata07
прогуляться, перекусить

Хочу найти ту самую подругу. С каторгой мы будем на одной волне .
И так выпить кофе и прогуляться .
Мне 22 , есть сын .
Учусь на креминалиста .
Работаю менеджером .

От пользователя @Nata07

8 участников
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