Москва
Хочу найти подругу
Хочу найти ту самую подругу. С каторгой мы будем на одной волне .
И так выпить кофе и прогуляться .
Мне 22 , есть сын .
Учусь на креминалиста .
Работаю менеджером .
От пользователя @Nata07
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