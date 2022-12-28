Хочу найти ту самую подругу. С каторгой мы будем на одной волне . И так выпить кофе и прогуляться . Мне 22 , есть сын . Учусь на креминалиста . Работаю менеджером .

От пользователя @Nata07

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Сходить на standup

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!