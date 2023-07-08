Москва
Хочу найти подругу
прогуляться, перекусить
Хочу найти подругу, чтобы вместе гулять, кататься на коньках, ходить в кино и по магазинам. Вести переписку и много разговаривать :3
От пользователя @Iness
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