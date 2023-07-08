Хочу найти подругу, чтобы вместе гулять, кататься на коньках, ходить в кино и по магазинам. Вести переписку и много разговаривать :3

От пользователя @Iness

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Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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