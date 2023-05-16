прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksyu87

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Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

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