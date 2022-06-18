Москва
Хочу найти подруг
прогуляться, перекусить
Ходить гулять,в кино,театр,фоткаться,вместе заниматься спортом и т.д.)
От пользователя @Veronika_zuzuzu
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!