Москва
Хочу найти пару совместо учиться играть в большой теннис 🎾

фото пользователя Dsoap
активный отдых

Хочу найти пару совместо учиться играть в большой теннис 🎾
Территориально север Москвы, можно также в центре площадку подыскать

От пользователя @Dsoap

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Vika_202
Москва → Другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Bloodyjay
Москва → Другое

Girls gang

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!