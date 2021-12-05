прогуляться, перекусить

От пользователя @Alinka_vay

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Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

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