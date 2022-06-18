Москва
Хочу найти интересного собеседника

фото пользователя Svetlana52
пообщаться

От пользователя @Svetlana52

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!