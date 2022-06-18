пообщаться

От пользователя @Svetlana52

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Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

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