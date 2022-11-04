собрать компанию

От пользователя @Bela

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

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