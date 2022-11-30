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От пользователя @Fatimka

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Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

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